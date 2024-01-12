В НАТО призвали готовиться к долгой войне на Украине

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в пятницу, 12 января, призвал готовиться к тому, что конфликт Украины и России будет длиться еще долго и, возможно, не закончится даже в 2025 году, – сообщает румынский телеканал Digi 24.

В интервью телеканалу Джоанэ сказал: «Мой призыв – готовиться к долгой войне, она будет продолжаться. Ее завершения в 2024 году не произойдет, и даже, возможно, в 2025-м. Мы нигде не видим военной способности одержать решающую победу тем или иным способом. Мы ожидаем затяжную войну с завоеванием и потерей территорий, с небольшими наступлениями и контрнаступлениями. … НАТО продолжит оказывать поддержку украинцам, чтобы не допустить возможного приближения российских военных к румынской границе».

Бухарест, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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