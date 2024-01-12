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Пятница, 12 января 2024, 23:56 мск

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Небензя: Резолюция Совбеза ООН по Красному морю была сразу же нарушена США ударами по Йемену

Василий Небензя Фото: media.un.org

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ударам «международной коалиции» во главе с США по территории Йемена в пятницу, 12 января, заявил, что резолюция СБ ООН по Красному морю была сразу же нарушена США и союзниками, которые нанесли удары по Йемену, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о причине созыва Россией заседания Совбеза ООН по ударам США и Великобритании по Йемену, Небензя сказал: «Потому что резолюция была немедленно нарушена».

Напомним, что Совет Безопасности ООН 10 января принял резолюцию по безопасности судоходства в Красном море с требованием немедленного прекращения атак на суда, а уже в ночь с 12 на 13 января американо-британская коалиция нанесла ракетные и авиаудары по Йемену.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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