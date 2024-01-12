Небензя: Резолюция Совбеза ООН по Красному морю была сразу же нарушена США ударами по Йемену

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ударам «международной коалиции» во главе с США по территории Йемена в пятницу, 12 января, заявил, что резолюция СБ ООН по Красному морю была сразу же нарушена США и союзниками, которые нанесли удары по Йемену, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о причине созыва Россией заседания Совбеза ООН по ударам США и Великобритании по Йемену, Небензя сказал: «Потому что резолюция была немедленно нарушена».

Напомним, что Совет Безопасности ООН 10 января принял резолюцию по безопасности судоходства в Красном море с требованием немедленного прекращения атак на суда, а уже в ночь с 12 на 13 января американо-британская коалиция нанесла ракетные и авиаудары по Йемену.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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