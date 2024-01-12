В Пентагоне рассказали о результатах бомбардировки Йемена

Высокопоставленный представитель министерства обороны США на брифинге в четверг, заявил, что Соединенные Штаты с союзниками в ходе ударов по Йемену атаковали почти 30 различных локаций с несколькими целями, при этом «надеются, что жертв будет немного», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Пентагона сказал: «В первую волну ударов были атакованы 16 локаций, позднее союзники разбомбили еще 12. Всего немногим менее 30 разных локаций. Использовано было чуть больше 150 различных боеприпасов. Каждая из локаций состояла из нескольких целей. Большинство целей находились в незастроенных районах, число жертв, вероятно, будет невелико. Военные США ожидают от йеменцев ответных действий в той или иной форме, но пока зафиксировали пуск одной противокорабельной ракеты, которая никуда не попала».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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