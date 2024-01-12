Байден назвал атаку на Йемен соответствующей международному праву

Президент США Джо Байден в пятницу, 12 января, в письме Конгрессу назвал удары по объектам хуситов в Йемене соответствующими международному праву и соразмерными, – сообщают СМИ.

В письме Байдена руководству Конгресса говорится: «США предприняли эти необходимые и соразмерные действия в соответствии с международным правом в качестве шагов по самообороне, как об этом говорится в статье 51 устава ООН. США готовы к дальнейшим шагам, если это будет необходимо для ответа на угрозы».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление американского президента в своем Telegram-канале поинтересовалась: «Хотелось бы понять, по какой статье Устава ООН действовали США и Британия».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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