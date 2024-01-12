Небензя заявил, что Соединенные Штаты атакой на Йемен нарушили Устав ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в пятницу, 12 января, заявил, что США с союзниками своей атакой на Йемен нарушили Статью 2 Устава ООН и способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Эскалация в Газе продолжается уже 100 дней, и нет ни единого признака ее снижения. Более того, Соединенные Штаты и их союзники собственноручно способствуют переливу конфликта и его распространению на весь регион, атаковав вчера в нарушение Статьи 2 Устава ООН народ Йемена. О такой «эффективной» дипломатии в регионе, а проще говоря, произволе говорит американская сторона, утверждающая, что она лучше многосторонних усилий».

«Без немедленного прекращения огня в Газе Ближний Восток рискует погрузиться в пучину полномасштабной войны с самыми серьезными глобальными последствиями. Совет Безопасности ООН обязан в самое ближайшее время вернуться к рассмотрению данного вопроса», – подчеркнул Небензя.

Напомним, Россия запросила в пятницу проведение срочного заседания СБ ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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