Глава Союза журналистов России: Журналисты разделились на тех, кто уехал и работает на врага и на тех, кто остался и работает для победы

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в преддверии Дня российской печати (13 января) в пятницу, 12 января, заявил, что в последние два года журналисты разделились на уехавших из России и работающих на врага, и на тех, кто остался и работает для победы, – сообщают РИА Новости.

В интервью агентству Соловьев сказал: «В последние два года, понятно, что основное, о чем у нас душа болит у всех – это специальная военная операция. …И во всех местах сейчас работают наши военкоры, хотя эта работа – одна из самых опасных. Приходилось и хоронить коллег. По сути, сейчас в нашей журналистике произошла четкая дифференциация, четкое разделение на тех, кто уехал за рубеж и откровенно работает на врага, и на тех, кто остался и работает на страну и на победу».

День российской печати отмечается 13 января. Учрежден постановлением Президиума Верховного совета Российской Федерации от 28 декабря 1991 г. и связан с исторической датой – началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости, основанной указом Петра Великого. 2 января 1703 года (13 января по новому стилю).

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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