Боррель после англо-американской атаки на Йемен призвал хуситов к сдержанности

Глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель в пятницу, 12 января, после ударов США и Великобритании по объектам в Йемене заявил, что государства имеют право защищать свои суда и призвал хуситов к сдержанности, – сообщают СМИ.

В заявлении главного евродипломата, опубликованном на сайте ЕС, говорится: «ЕС приветствует принятие резолюции 2722 Совета Безопасности ООН от 10 января, в которой решительно осуждаются нападения хуситов на суда в Красном море. Поддержание свободы судоходства в Красном море жизненно важно для свободного потока глобальной торговли и региональной безопасности. Как напоминает резолюция 2722 СБ ООН, государства имеют право защищать свои суда от таких нападений в соответствии с международным правом. ЕС призывает хуситов к сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации в Красном море и в регионе в целом. В этом контексте ЕС напоминает об обязательстве всех государств соблюдать эмбарго на поставки оружия в соответствии с резолюцией 2216 (2015) Совета Безопасности ООН».

Следует отметить, что в заявлении Борреля об атаке англо-американской коалиции на объекты в Йемене не сказано ни слова.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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