В МИД Польши назвали Байдена «даром небес»

Замглавы МИД Польши Анджей Шейна призвал молиться за здоровье президента США Джо Байдена и навал его «даром небес», потому что победа Дональда Трампа на выборах в США является угрозой для Варшавы, – сообщает в понедельник, 15 января, издание Wydarzenia.

Как сообщает польское издание, Шейна сказал следующее: «Возможно, это не реальная угроза (победа на выборах Дональда Трампа, – прим.ред.), но его заявления относительно НАТО и Украины вызывают беспокойство. Я надеюсь, что это всего лишь предвыборная история. Не хочу повторять ошибку, совершенную партией «Право и справедливость» со своей безответной любовью к Дональду Трампу, которая пыталась уклониться от признания победы Джо Байдена в течение многих недель после выборов в ноябре 2020 года. Но я скажу, что в эти опасные времена Байден – подарок небес для нашей страны, и я надеюсь, что небеса не отнимут у нас этот дар слишком рано. Байден для нас – дар небес».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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