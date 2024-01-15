В Йемене назвали главную цель конфронтации с Западом

Советник министерства информации во временном правительстве в Сане, аффилированном с хуситами Тауфик аль-Хумаири заявил, что цель противостояния с Западом в Красном море та же, что и у атак на израильские корабли, а именно – помощь палестинцам в секторе Газа, – сообщает агентство SputnikArabic.

В интервью агентству аль-Хумаири сказал: «Мы видим, что остальные страны коалиции, а официально их 22, не принимают участия в боевых действиях. Весь мир убедился, что эти страны – всего лишь инструмент американской агрессии. Надеемся, что они и дальше будут держаться на расстоянии от йеменского народа. Это в их же интересах. Арабские страны видят, что именно Йемен защищает интересы всего исламского мира, а американцы, британцы и израильтяне – его первые враги. Мы готовимся дать ответ на американо-британские удары и положить конец гегемонии США».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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