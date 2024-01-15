В Европарламенте задались вопросом, почему Израиль не исключают их международных матчей по футболу

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в понедельник, 15 января, задался вопросом, почему Израиль не исключают их международных матчей по футболу после убийства десяти тысяч палестинских детей, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Мик Уоллес написал: «Россию исключили из всех футбольных турниров после вторжения на Украину. Как возможно, что израильскому режиму апартеида все еще разрешено участвовать в турнирах УЕФА после убийства более 10 000 детей всего за 90 дней?»

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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