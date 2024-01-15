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Понедельник, 15 января 2024, 23:30 мск

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Эстония дает Европе «три-пять лет» на подготовку к вторжению России

Архив. Фото: Минобороны РФ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что у Европы есть «от трех до пяти лет», чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять серьезную угрозу для восточного фланга стран НАТО, – сообщает The Times.

В интервью британскому изданию Каллас сказала: «По оценкам нашей разведки, это (вторжение России, прим.ред.) произойдет через три-пять лет, это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины.

«Речь идет о том, как скоро войска НАТО смогут быть готовы к тому, чтобы противостоять российской армии восстановившей свои силы», – уточняет The Times.

Таллин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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