Канада даст Киеву «заверения безопасности»

Посол Канады в Киеве Наталья Цмоц заявила, что Украина и Канада заключат договор о «заверениях безопасности» по аналогии с документом , заключенным между Украиной и Великобританией, – сообщает украинское издание «Европейская правда».

В ​​интервью изданию Цмоц сказала: «В день подписания договора между Украиной и Британией, 12 января, Канада выслала копию своего документа к заместителю руководителя Офиса президента Игорю Жовкве, чтобы иметь более подробные договоры и разговоры в течение следующих нескольких недель, чтобы закончить соответствующее соглашение между двумя странами».

На вопрос, «это соглашение о гарантиях безопасности или заверения безопасности» канадский дипломат ответила: «Я считаю слово «заверения» очень важным. Об этом премьер Трюдо заверил Зеленского во время его важного визита в сентябре. Он сказал, что Канада обязуется оказывать многолетнюю поддержку, хочет это нормировать и так же хочет убедиться, что Украина чувствует предсказуемость поддержки. Партнеры избегают слова «гарантии», потому что у Канады и других государств G7 есть понимание, что им нужен документ, который предоставит Украине заверения – и это срочный вопрос. Поэтому мы хотим подготовить такое соглашение, которое мы сможем быстро предоставить Украине, чтобы мы могли объявить, что есть соглашение между двумя странами. Мы уже доказали, что Канада поддерживает Украину».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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