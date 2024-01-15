Гутерриш заявил о возможности выхода из под контроля ситуации в Красном море

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге в понедельник, 15 января, заявил, что напряженность в Красном море находится на очень высоком уровне, и есть вероятность того, что скоро ситуация выйдет из-под контроля, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами генсек ООН сказал: «Напряженность в Красном море находится на заоблачном уровне, и вскоре ее, вероятно, будет невозможно сдержать. Также серьезную обеспокоенности вызывают ежедневные перестрелки на границе Израиля и Ливана. Это рискует спровоцировать более широкую эскалацию между Израилем и Ливаном, что окажет значительное влияние на региональную стабильность. Боевые действия необходимо прекратить!»

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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