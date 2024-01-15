В МИД России сообщили о новом порядке посещения Святой Софии в Стамбуле

Министерство иностранных дел России в понедельник, 15 января сообщило о новом порядке туристического посещения историко-архитектурного комплекса Святая София, где отныне придется за вход платить 25 евро.

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится: «С 15 января с.г. согласно распоряжению Министерства культуры и туризма Турецкой Республики начинает действовать новый порядок посещения историко-архитектурного комплекса Святая София. Для туристического посещения граждане должны будут обратиться в билетную кассу рядом с Источником султана Ахмеда III (III.Ahmet Çeşmesi). Стоимость билета для посещения комплекса: 25 Евро».

«Туристический маршрут проходит через двор комплекса, где туристы смогут увидеть все строения османского периода. Далее группы будут направлять к мраморным воротам бывшего зала патриарших церковных соборов или т.н. воротам «Рая и Ада» (тур. Cennet-Cehennem kapısı), откуда уже будут подниматься на галерею второго этажа, где посетители смогут ознакомиться с мозаиками византийского периода. Экспозиция маршрута будет оснащена QR-кодами со ссылками на звуковые описания на 23 языках. Проход молящихся в мечеть будет обеспечиваться через центральный вход», – добавили в российском МИДе.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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