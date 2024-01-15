Евросоюз призвал КНДР прекратить пуски ракет

Заявление, осуждающее запуск КНДР баллистической ракеты 14 января распространил в понедельник, 15 января, распространил представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), – сообщают СМИ.

В коммюнике Евросоюза говорится: «ЕС призывает КНДР прекратить все незаконные действия, которые подрывают международный мир и безопасность в ее регионе и за его пределами. Единственный путь к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове лежит через участие КНДР в диалоге с соответствующими сторонами и выполнение своих обязательств в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН о полном, поддающемся проверке и необратимом отказе от своего ядерного оружия и баллистических ракет. Заявляем о готовности работать со всеми партнерами в продвижении дипломатического процесса, направленного на денуклеаризацию Корейского полуострова».

Напомним, что ранее сегодня в КНДР подтвердили проведенное днем ранее испытание гиперзвуковой ракеты.

В сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) говорилось: «Главное управление ракетостроения КНДР 14 января провело испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты средне-дальнего радиуса действия с гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовкой. Запуск проведен успешно».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube