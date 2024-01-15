Хуситы назвали американские и британские суда в Красном море своей «законной целью»

Представитель шиитского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа в понедельник, 15 января, заявил, что хуситы считают законными целями все корабли США и Британии, которые использовались для нанесения ударов по Йемену, – сообщает телеканал «Аль-Масира».

В эфире телеканала Яхья Сариа сказал: «Военно-морские силы Йемена провели операцию против корабля США в Аденском заливе. При осуществлении операции использовались несколько противокорабельных ракет, которые попали точно в цель. «Мы расцениваем все американские и британские корабли и подразделения, которые участвуют в военной агрессии против нашей страны вражескими целями в списке целей наших вооруженных сил. Мы продолжим проводить военные операции с целью исполнения решения о запрете на пересечение израильскими судами Красного и Аравийского морей».

Ранее Центральное командование Вооружённых сил США (USCENTCOM) подтвердило попадание ракеты, которую запустили с территории, находящейся под контролем хуситов в американский контейнеровоз в Красном море.

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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