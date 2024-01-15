Израиль заявил об окончании активной фазы операции в секторе Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галлант в понедельник, 15 января, заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила активные наступательные действия на севере сектора Газа, – сообщает The Times of Israel.
Как сообщает издание, иинистр обороны Израиля сказал: «Интенсивная фаза сухопутного наступления в северной Газе подошла к концу, скоро она также закончится в районе Хан-Юниса на юге анклава. На юге Газы интенсивная фаза скоро завершится. Сейчас солдаты подавляют остатки сопротивления группировки ХАМАС в этом районе. Благодаря действиям ЦАХАЛ бригада ХАМАС в Хан-Юнис частично утратила боеспособность, потому что военные перерезали наземные пути и туннели, ведущие в город Рафах».
«Политическая нерешительность может повредить успеху военной операции. Будущее правительство сектора Газа должно быть с его территории. Газой будут управлять палестинцы. Конец военной кампании должен быть закреплен политическим актом», – подчеркнул Йоав Галлант.
Тель-Авив, Иван Бабурин
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