Нью-Йорк вводит для мигрантов комендантский час

Комендантский час в четырех центрах пребывания мигрантов из-за жалоб местных жителей на попрошайничество вводят власти Нью-Йорка со вторника, 16 января. Мигранты с 23.00 до 6.00должны будут обязаны находиться в ночлежках, – сообщают СМИ.

В сообщениях местных СМИ говорится, что «комендантский час затронет четыре центра временного пребывания – два в Квинсе, и по одному в Бруклине и на Манхэттене. Мигранты должны будут отмечаться каждый день в приютах, подтверждая, что находятся в нем с 23.00 до 6.00. Исключения могут вводиться лишь в случае, если того потребует работа или учеба приезжего. Нарушать комендантский час при посещении медицинских учреждений и органов легализации можно будет в порядке исключения, но мигранты должны будут заранее подавать соответствующее заявление для уведомленияя центра содержания о своих планах».

«Отчаявшиеся просители убежища стучатся в каждую дверь, выпрашивая еду и одежду, что послужило принятию решения о введении комендантского часа в мэрии Нью-Йорка», сообщила газета The New York Post.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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