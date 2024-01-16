Путин: Ветераны СВО не будут прыгать без штанов, у них правильные приоритеты

Президент России Владимир Путин на Всероссийском форуме «Малая родина – сила России» на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ во вторник, 16 января, заявил, что у участников специальной военной операции (СВО) правильно выстроены ценности и жизненные приоритеты, «они не будут прыгать без штанов». Их важно привлекать к работе в муниципалитетах, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило и потом возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты, ценности другие».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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