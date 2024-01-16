Ирак отозвал посла из Ирана после обстрела Эрбиля

Ирак отозвал из Ирана своего посла для консультаций в связи с обстрелом административного центра Иракского Курдистана города Эрбиль. МИД Ирана заявил, что КСИР ударили по «шпионским центрам Израиля» ради национальной безопасности.

Временному поверенному в делах Ирана в Багдаде вручили ноту протеста в связи с обстрелом нескольких районов Эрбиля. Удары «привели к жертвам среди гражданского населения» и стали «вопиющим нарушением суверенитета Республики Ирак», подчеркнул иракский МИД. Посла в Тегеране Насира Абдель Мохсена отозвали для консультаций, передает ТАСС.

МИД Ирана оправдал атаку тем, что принимал меры для «защиты суверенитета и безопасности страны, борьбы с терроризмом». Удары по «шпионскому центру Моссада» были частью «справедливого наказания нарушителям безопасности Исламской Республики», заявил представитель МИД Нассер Канаани.

Дипломат подчеркнул, что Иран стоит на стороне мира и стабильности в регионе и уважает суверенитет других стран. Но уничтожать источники угрозы для национальной безопасности и наказывать преступников – законное право Ирана, пишет ИРНА.

Корпус стражей исламской революции нанес удар по центру автономного региона на севере Ирака. Четыре местных жителя погибли, шесть ранены.

Багдад, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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