Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Международном экономическом форуме в Давосе во вторник, 16 января, заявила, что «Россию постигла военная не удача», и Украина «вот-вот победит», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления фон дер Ляйен сказала: «Россия уже проиграла. Украина вот-вот почти победит. Россия вообще не достигает стратегических целей. Это, прежде всего, военная неудача. Провал России так же является экономическим. Санкции лишили ее экономику современных технологий и инноваций, Россия теперь зависит от Китая. И все это говорит нам о том, что Украина может победить. Но мы должны продолжать расширять возможности их сопротивления».

Следует отметить, что западные СМИ напомнили главе Еврокомиссии, что год назад на том же форуме в Давосе она уже говорила подобное.

«Мы ввели самые жесткие санкции за всю историю, в результате которых российская экономика окажется в десятилетней рецессии, а ее промышленность будет лишена современных и критически важных технологий», – заявила в прошлом году Урсула фон дер Ляйен.

Давос, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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