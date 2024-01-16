Путин заявил о полной продовольственной безопасности России и рассказал анекдот

Путин на Всероссийском форуме «Малая родина – сила России» на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ во вторник, 16 января, заявил, что в России полностью обеспечивается продовольственная безопасность, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Сельское хозяйство сейчас демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития, и мы полностью обеспечиваем свою продовольственную безопасность. По основным видам продуктов все стабильно. …В 2023 году Россия с учетом территорий Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик собрала 147 млн. т зерна. В текущем году ожидается примерно такой же объем урожая зерновых».

«Вчера анекдот рассказали: «У вас сыр с плесенью есть? – Нет. Сосиски есть». Слава богу, у нас с голубой плесенью сыр есть, это точно. А сосиски – совершенно нужного нам высшего качества», – пошутил Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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