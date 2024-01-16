Заместитель министра внутренних дел Литвы Виталиюс Дмитриевас заявил, что если Вильнюс получит официальный запрос Киева, то решение о депортации украинцев на родину будет принято, – сообщает во вторник, 16 января, телеканал LRT.

В эфире телеканала Дмитриевас сказал: «Литва анализирует ситуацию с оказавшимися на ее территории военнообязанными гражданами Украины. В стране находится порядка десяти тысяч таких граждан. Конкретные решения по этому вопросу могут быть приняты после официального обращения Украины».

Следует отметить, что евродепутат от Эстонии что Яак Мадисон ранее сегодня заявил: «У нас в ЕС 800 тысяч украинских мужчин, которые, как трусы, покинули Украину. Нужно помочь Киеву вернуть их».

Вильнюс, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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