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Вторник, 16 января 2024, 19:01 мск

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СМИ: ЕС планируют направить в Красное море военно-морскую миссию

www.navy.com

Представитель стран – членов Европейского Союза (ЕС) предварительно одобрили создание военно-морской миссии в Красном море для обеспечения безопасности коммерческих судов, – сообщает во вторник, 16 января, агентство Reuters.

Со ссылкой на источники агентство пишет, что «планируется, что миссия в Красном море будет создана не позднее 19 февраля. Она будет работать в координации с другими странами, которые также защищают торговые суда от участившихся нападений йеменского хуситского движения «Ансар Аллах».

Как ранее отмечало Центральное командование Вооруженных сил США (USCENTCOM), с середины ноября 2023 года до сегодняшнего дня хуситы в Красном море атаковали более 20 гражданских судов.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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