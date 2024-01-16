Путин заявил о несамостоятельности киевских властей и назвал их «придурками»

Путин на Всероссийском форуме «Малая родина – сила России» на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ во вторник, 16 января, заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось, если так будет продолжаться, государственность Украины скоро окажется под вопросом, потому что ей управляют «несамостоятельные люди», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Мы же договорились обо всем. ...Через день они выбросили в помойку все договоренности. Сейчас они публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы сказал: «Да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин Джонсон, и он уговорил нас не реализовывать эти договоренности». Ну придурки, нет?! И прямо говорят, что если бы они пошли на это, уже все давно бы было закончено, полтора года назад. Подобное решение украинского руководства лишний раз подчеркивает, что они – несамостоятельные люди».

«Россия всегда защищала и сейчас защитит свои интересы. При этом, после развала СССР на Украине оказались сильнее националистические идеи, все это привело к сегодняшней ситуации», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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