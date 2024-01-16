Евродепутат от Словакии Мирослав Радаковский в ходе дебатов на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге во вторник, 16 января, пригрозил Европе объединением славян, которые «сравняют Европу с землей», – сообщает Sputnik-Ближнее зарубежье.

Как сообщает агентство в ходе своего выступления Радаковский сказал: «Если не прекратить поставлять оружие Киеву и продолжить поддерживать убийство славян на Украине, то мы, славяне, объединимся и сровняем Западную Европу с землей».

Sputnik-Ближнее зарубежье пишет, что выступление словацкого депутата «вызвало бурные обсуждения и оскорбления со стороны литовского евродепутата Юкнявичене».

В свою очередь евродепутат от Ирландии Клэр Дэли заявила: «Сейчас уже открыто признают, что эту войну можно было прекратить в первые же месяцы, если бы Запад не наложил вето на мирное соглашение в апреле. И у вас хватает смелости утверждать, что это является помощью для Украины?! Единственные, кому вы помогаете – это акционеры оружейных компаний. Не ждите, что граждане ЕС вас поддержат в этом, вы говорите, как обезумевшие маньяки».

Страсбург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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