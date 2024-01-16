Коалиция во главе с США обещает расширить подготовку украинских неонацистов

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник, 16 января, заявил, что западная коалиция во главе с США будет расширять масштабы подготовки украинских неонацистов, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Салливан сказал: «Соединенные Штаты и наши партнеры будут продолжать поддерживать Украину. Мы расширяем масштабы подготовки украинских войск. Мы работаем над тем, чтобы заручиться двухпартийной поддержкой в выделении необходимых ресурсов для поставки Украине необходимого вооружения. Мы наращиваем собственную военно-промышленную базу, чтобы лишить Россию доступа к важнейшим ресурсам, так необходимым ей».

Давос, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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