СМИ: Финляндия границу с Россией в феврале не откроет

Хельсинки не планирует открывать границу с Россией 11 февраля, поскольку не найдено долгосрочное решение вопроса, – сообщает во вторник, 16 января, издание Ilta-Sanonat.

Источник в правительстве Финляндии сообщил газете: «Если решение будет принято, потребуется новая интерпретация международных конвенций по правам человека, гарантирующих право на убежище. По сути, нам даже не нужен закон, который позволил бы закрыть границу «навечно», то есть без ограничения по времени. Даже если решение будет по-прежнему приниматься раз в месяц, главное, чтобы границу не пришлось открывать даже на день или два».

Напомним, что Хельсинки 11 января продлил срок закрытия границы с Россией до 11 февраля. Предыдущее решение правительства Финляндии действовало с 15 декабря до 14 января.

Хельсинки, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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