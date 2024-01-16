СМИ: Сеть туннелей ХАМАС в секторе Газа оказалась масштабнее, чем ожидал Израиль

В секторе Газа сеть подземных туннелей боевиков из движения ХАМАС оказалась больше и разветвленнее, чем ожидала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), – сообщает во вторник, 16 января, издание The New York Times.

Со ссылкой на израильских военных и чиновников американская газета пишет, что «в декабре протяженность коммуникаций оценивалась Израилем примерно в 400 км, а сейчас уже – в 550-725 км. Из сети туннелей есть около 5700 отдельных выходов, которые ведут, в том числе, в дома, как обычных жителей, так и высокопоставленных командиров ХАМАС. Некоторые туннели достаточно широкие, чтобы в них можно было заехать на машине. Глубина некоторых подземных коммуникаций в секторе Газа достигает семи этажей».

«Один туннель можно сравнить с длиной почти трех футбольных полей в длину, и он был спрятан под больницей. Израильские военные заявляют, что туннели часто расположены под гражданской инфраструктурой и чувствительными объектами, такими как школы и медицинские учреждения. …ЦАХАЛ уже обнаружил два типа туннелей: одни используются командирами, а другие – боевиками. Командирские глубже и удобнее, чтобы в них можно было проводить больше времени. Остальные сооружения более «спартанские». …Все стратегические цели Израиля в Газе теперь связаны с уничтожением туннелей ХАМАС. Понадобятся годы, чтобы полностью их разрушить», – пишет The New York Times.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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