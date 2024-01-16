Депутат Бундестага: Россия неоднократно сигнализировала, что не будет мириться с тем, что Украина станет частью сферы влияния США

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт во вторник, 16 января, заявила, что Россия неоднократно заранее сигнализировала, что не будет мириться с тем, что Украина станет частью американской сферы влияния и что там будут размещены ракетные и другие военные базы НАТО, – сообщает телеканал Das Erste.

В интервью телеканалу немецкий политик сказала: «Речь всегда шла о проблеме НАТО. И представитель Украины, например, недавно подтвердил, что в Стамбуле весной 2022 года велись переговоры уже о том, что русские могли прекратить войну, если бы Украина была готова двигаться к отказу от НАТО. Об этом заявил украинский переговорщик. Так что речь всегда шла об этом центральном вопросе. Удивительно, что эта ужасная война все еще продолжается спустя два года, хотя здесь мог быть достигнут компромисс и очень, очень многие люди, особенно молодые люди, могли бы быть еще живы».

На вопрос, без чего Украине следует обойтись, Сара Вагенкнехт ответила: «Без перспектив вступления в НАТО. Без военных и ракетных баз на своей территории. Я не знаю, можно ли сейчас положить этому конец без территориальных уступок. За два года войны россияне закрепились в определенных областях».

«Тезис, который нам всегда говорили, что мы должны поставлять оружие, чтобы переговорная позиция Украины могла улучшиться, вообще не подтвердился. Получилось наоборот. Позиция на переговорах сегодня хуже, чем два года назад. Я не знаю, можно ли сегодня достичь мирного соглашения, подобного тому, которое было возможно в Стамбуле», – отметила депутат Бундестага.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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