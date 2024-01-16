Власти Центрально-Африканской республики призвали основать в стране российскую военную базу

Советник президента Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фидель Нгоуандика заявил, что власти страны готовы принять российскую базу на своей территории, – сообщает агентство «Африканская инициатива».

В интервью изданию Нгоуандика сказал: «Мы хотели бы, чтобы Россия построила свою базу в ЦАР. Правительство уже предоставило для этого участок земли в местечке Беренго в 80 км к западу от столицы страны Банги. Существующая в Беренго инфраструктура позволяет развернуть до 10 тыс. военнослужащих».

«Целью присутствия российских военных в ЦАР является обучение наших солдат. Мы на 1000% привержены России и считаем, что Россия должна оставаться с нами. Если Россия бросит нас сегодня, нас сожрут западные государства, которые с момента обретения нами независимости ничего не сделали для нашей страны», – подчеркнул советник президента Центрально-Африканской Республики.

Банги, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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