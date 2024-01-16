Белый дом продолжает «работать с Конгрессом» над выделением денег и оружия Украине

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в своем специальном обращении на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе во вторник, 16 января, заявил о продолжении работы над обеспечением двухпартийной поддержки Конгрессом выделения ресурсов, необходимых для снабжения Украины оружием, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления представитель Белого дома сказал: «Мы должны быть в состоянии доставить Украине необходимые ресурсы для оружия, которое ей нужно, чтобы иметь возможность достичь тех результатов, которые ей нужны. Для этого требуется мобилизовать двухпартийную поддержку, которую мы имеем, как в Палате представителей, так и в Сенате, превратив ее в реальные голоса для денег Украине. Президент Байден абсолютно сосредоточен на этом. Мы стремимся получить это в ближайшие недели. В конечном итоге мы этого добьемся. Я верю в это».

«Соединенные Штаты и партнеры будут продолжать поддерживать народ Украины. Мы расширяем подготовку украинских военнослужащих. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить двухпартийную поддержку необходимых ресурсов для снабжения Украины необходимым ей оружием», – заявил Салливан и добавил: «Украина провела экономические реформы и укрепила собственную оборонно-промышленную базу, ускорила интеграцию с Западом. …С помощью Китая Путин мобилизует российскую оборонно-промышленную базу, переводя экономику страны на рельсы военного времени. Россия ищет больше оружия, как у Северной Кореи, так и у Ирана, что нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, за принятие которых проголосовала сама Москва».

Давос, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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