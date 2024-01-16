Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа продлится до 2025 года

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник, 16 января, в южном командном штабе ЦАХАЛ в Беэр-Шеве вблизи сектора Газа, на которой присутствовали министры военного кабинета страны, а также главы местных советов общин заявил, что он ожидает, что война против ХАМАС продлится до 2025 года, – сообщает «12-й канал».

Как говорится в репортаже «12-й канала», Нетаньяху обозначил свою оценку продолжения войны с ХАМАС до 2025 года в ходе дискуссии, а также сообщил, что он согласился пересмотреть действующую структуру Министерства обороны, которая предоставляет финансовую помощь гражданам, которые готовы вернуться в эвакуированные поселения в 4-7 километрах от границы с сектором Газа.

«Руководители местных советов сообщили Нетаньяху, что в данный момент большинство жителей не желают возвращаться из-за продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа и других проблем безопасности. Они призвали отложить или продлить процесс возвращения до лета и начала нового учебного года, а также чтобы до тех пор государство продолжало финансировать их пребывание во временном жилье», – сообщил телеканал.

В ходе своего выступления Нетаньяху сказал: «Мы полны решимости восстановить кибуцы и общины в так называемой зоне Газы, вернуть жителей в свои дома и обеспечить, процветание региона гораздо больше, чем это было до войны».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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