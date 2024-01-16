США не планируют новые поставки вооружений Киеву

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 16 января, заявил, что из-за отсутствия бюджетных средств, Соединенные Штаты новые поставки оружия Украине не готовят, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос Кирби сказал: «Наш последний пакет помощи Украине в области безопасности был одобрен 27 декабря. В настоящее время мы не работаем над формированием другого пакета. Каких-либо объявлений о подготовке к таковому или к отправке нового пакета помощи – нет. У администрации США сейчас на это финансовых средств нет».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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