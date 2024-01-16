Польским уклонистам грозит до пяти лет лишения свободы

Постановление министра национальной обороны Польши от 7 декабря 2023 года, которое ужесточает меры против уклонистов от воинской службы, вплоть до пяти лет лишения свободы, вступило в силу во вторник, 16 декабря, – сообщает издание Rzecz Pospolita.

В заметке издания говорится, что «в законе уточняется, что отметка «немедленно» в повестке означает, что мобилизованный должен явиться к месту явки не позднее шести часов с момента ее получения. Мужчин, которые во время мобилизации или войны не явятся на службу в указанный день и место, ждет наказания в виде лишения свободы на срок не менее 3 лет. А лицо, которое во время мобилизации или войны постоянно уклоняется от прохождения военной службы, будет наказываться лишением свободы на срок не менее 5 лет».

«В случае утери повестки нужно немедленно уведомить об этом начальника военкомата. При этом, утрата повестки не освобождает от обязанности явиться на военную службу в указанные в ней день и место», – пишет Rzecz Pospolita.

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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