Байден позвал в Белый дом лидеров двух партий из Конгресса обсудить выделение помощи Киеву

Президент США Джо Байден позвал в Белый дом партийных лидеров из Конгресса на встречу в среду, 17 января, для обсуждения текущие вопросов по законопроекту, предусматривающему, в том числе, оказание помощи Украине, – сообщает во вторник, 16 января издание Politico.

Со ссылкой на троих неназванных собеседников, знакомых с запросом, американское издание пишет: «Среди ожидаемых участников встречи будут – лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл, представитель Палаты представителей Майк Джонсон и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джефрис. Ожидается, что на мероприятии также будут присутствовать руководители ключевых комитетов, в том числе комитеты по ассигнованиям».

Следует напомнить, что 13 января Байден заявил, что «республиканцам придется заплатить», если они не одобрят дополнительное финансирование военной помощи для Украины.

«Если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется заплатить за очень многое», – пригрозил тогда президент США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube