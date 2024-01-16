В Белоруссии создадут третий «узел сопротивления» на случай агрессии Литвы и Польши

Начальник управления боевой подготовки Вооруженных сил Белоруссии Александр Бас во вторник, 16 января, заявил, что в Гродненской области на границе с Литвой и Польшей будет создан укрепрайон, который в случае нападения будет способен выдержать удары артиллерии, – сообщает Sputnik-Ближнее Зарубежье.

Сообщается, что Александр Бас заявил следующее: «Изучив опыт СВО, мы, начиная с прошлого года, активно внедряем оборудование «узлов сопротивления». После оборудования они передаются на баланс, в том числе Вооруженных сил, и в дальнейшем используются как объекты учебно-материальной базы. Это будет третий по счету «узел сопротивления». Такие же построены в Брестской и Гомельской областях».

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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