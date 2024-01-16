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Среда, 17 января 2024, 02:22 мск

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Саудовская Аравия опровергла свое вступление в БРИКС

Фото: infobrics.org

Министр торговли Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби на заседании Всемирного экономического форума в Давосе во вторник, 16 января, заявил, что Королевство в БРИКС пока не вступило, тем самым опровергнув ранее распространенные сообщения, – сообщает телеканал Al-Arabiya.

Как передает телеканал, в ходе своего выступления аль-Касаби заявил следующее: «Королевство Саудовская Аравия приглашение присоединиться к БРИКС получило, однако пока не стало ее членом. Саудовская Аравия приглашена в БРИКС, но мы еще официально не присоединились».

Напомним, что 2 января СМИ со ссылкой на государственное телевидение страны сообщили, что Саудовская Аравия официально подтвердила вступление страны в БРИКС.

Давос, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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