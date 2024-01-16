Блинкен: Волшебного горшочка с деньгами для Киева – нет

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Соединенных Штатов «волшебного горшочка с деньгами», из котрого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в Конгрессе – нет, – сообщает во вторник, 16 января, телеканал CNBC.

В интервью телеканалу, отвечая на вопрос о финансировании Украины, Блинкен сказал: «Нет волшебного горшочка с деньгами. Если мы не получим деньги от Конгресса, это будет реальной проблемой. Это реальная проблема для Украины. Я думаю, это проблема для нас. К тому же, большая часть денег для Украины будет использована в США».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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