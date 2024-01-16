Стало известно, где в США можно будет проголосовать на выборах президента России

Посол России в США Анатолий Антонов во вторник, 16 января, заявил, что голосование на выборах президента России в Соединенных Штатах 17 марта пройдет на трех участках, которые будут открыты в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне, – сообщило российское диппредставительство в США.

Как сообщили в российском посольстве, в интервью мультимедийному информационному центру «Известия» Антонов сказал: «В Соединенных Штатах планируем открыть три избирательных участка: в посольстве в Вашингтоне, а также в наших генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне. В качестве даты проведения выборов определено 17 марта. График работы участков будет размещен позднее на информационных ресурсах российских загранучреждений. Приглашаем соотечественников, планирующих участвовать в голосовании, внимательно ознакомиться с информацией на сайте посольства, а также в наших аккаунтах в соцсетях».

«Посольство России в США запросило у американских властей усиление мер безопасности у российских дипломатических миссий в связи с предстоящими в марте выборами президента России. Госдепартаменту США была передана нота соответствующего содержания. Посольство рассчитывает, что на время проведения выборов президента РФ американская сторона введет запрет на пикеты в непосредственной близости от российских загранучреждений», – заявил Антонов и добавил: «Ситуация в сфере безопасности нашего посольства и консульств заметно ухудшилась. Это не может не вызывать у нас серьезной обеспокоенности. Регулярно сталкиваемся с манифестациями и провокационными акциями сторонников киевского режима возле российских загранучреждений. Имеют место и откровенно хулиганские выходки представителей украинской диаспоры».

«С 15 по 17 марта этого года состоится важнейшее событие в политической жизни нашей страны – выборы президента России. Одновременно они являются основополагающим атрибутом демократии. В новейшей истории Российской Федерации ход избирательной кампании всегда отличался повышенной активностью граждан, вне зависимости от того, где они проживают. Задача посольства – обеспечить реализацию электоральных прав россиян, находящихся в настоящее время в Соединенных Штатах», подчеркнул российский дипломат.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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