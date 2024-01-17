Макрон пообещал Киеву десятки дальнобойных ракеты SCALP и сотни бомб

Париж передаст Киеву около 40 ракет большой дальности SCALP, самоходные артиллерийские установки Caesar и несколько сотен бомб. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Елисейском дворце.

Французский президент также анонсировал свой визит на Украину в феврале. Он намерен обсудить с Зеленским новые поставки вооружений и подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины в соответствии с обязательствами, данными после саммита НАТО в Вильнюсе летом 2023 года. По словам Макрона, документ будет готов в ближайшие недели.

«Вместе с поставками вооружений и соглашениями, которые мы финализируем, я планирую посетить в феврале Украину. Я объявлю о завершении работы над этими текстами, начнутся поставки вооружений, о которых я говорил», – цитирует президента Франции ТАСС.

Макрон добавил, что поставки начинаются «в реальном времени, сразу после их объявления». Кроме того, он пообещал поддерживать киевский режим так долго, как это потребуется, в том числе продолжать обучение бойцов ВСУ.

«Европейцам и нам, французам, придется в ближайшие недели и месяцы принять новые решения, в частности, чтобы не допустить победы России», – подчеркнул Макрон.

Париж, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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