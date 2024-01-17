В России запретят деятельность коллекторов из «недружественных» стран

Министерство юстиции обнародовало проект указа президента РФ, предусматривающего запрет деятельности коллекторских агентств, связанных с «недружественными» странами для предотвращения угроз экономической и национальной безопасности России.

В документе, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов, в частности, говорится: «Предлагается запретить осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц (совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физлиц): профессиональными коллекторскими, микрофинансовыми и кредитными организациями, чьими учредителями (участниками), членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом являются иностранные лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия. …Если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства».

«Изменения позволят минимизировать переводы денежных средств за пределы РФ, исключат возможность сбора персональных данных российских граждан, исключат возможность оказания давления со стороны взыскателей с иностранным участием, использующих правовые инструменты в интересах недружественных государств», – сообщили минюсте и добавили: «Законопроект направлен на предотвращение угроз экономической и национальной безопасности России».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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