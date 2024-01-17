Мэр Белгорода сообщил, к какому числу укрепят остановки общественного транспорта от обстрелов украинских неонацистов

Глава администрации Белгорода Валентин Демидов в среду, 17 января, заявил, что к 25 января завершатся работы по укреплению остановок общественного транспорта для защиты от обстрелов со стороны украинских неонацистов.

В своем Telegram-канале Демидов написал: «Продолжаем укреплять остановочные павильоны, расположенные в Белгороде. С областным управлением МЧС России определили 425 таких объектов, где необходимо провести мероприятия по защите, а также этапность работ. В первую очередь укрепляем остановочные павильоны с наибольшим количеством пассажиров. На 122 объектах работы уже выполнены. Используем три вида защитных сооружений в зависимости от технической возможности и типа остановочных павильонов: установка защитных модулей, ограждение бетонными блоками или мешками с песком. Ежедневно устанавливаем 10-12 модулей – по мере поставки с завода-изготовителя.».

«Планируем все сооружения электрифицировать, пронумеровать, а также в каждом разместить памятки о правилах поведения при обстрелах. За порядком внутри модулей будут следить сотрудники Белгорблагоустройства. С помощью системы «Умный город» будем контролировать ситуацию, чтобы пресечь возможные случаи вандализма и привлечь к ответственности виновных, если потребуется. Также в день удается укрепить порядка 30 остановочных комплексов бетонными блоками и мешками с песком. Завершить все работы планируем к 25 января», – заявил мэр Белгорода.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube