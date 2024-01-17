В России могут смягчить наказание за «ненасильственные преступления»

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в среду, 17 января, дал поручение профильным комитетам Нижней палаты парламента проработать предложения по смягчению наказаний за преступления, совершенные без применения насилия.

В сообщении, распространенном пресс-службой Госдумы, в частности, говорится: «Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам по госстроительству и законодательству и по безопасности и противодействию коррупции подготовить предложения по совершенствованию уголовного наказания за преступления, совершенные без применения насилия или угрозы его применения».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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