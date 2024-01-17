США повторно внесли йеменское хуситское движение в перечень террористических организаций

Представитель администрации президента США Джо Байдена высокого ранга на специальном брифинге в среду, 17 января, заявила, что Соединенные Штаты повторно внесли в список террористических организаций йеменское хуститское движение «Ансар Аллах», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления перед журналистами чиновница сказала: «Несмотря на многочисленные предупреждения и дипломатические усилия атаки хуситов не прекратились. В ответ на эти продолжающиеся и усиливающиеся атаки США вносят движение «Ансар Аллах», более широко известное как хуситы, в перечень террористических организаций. … Решение вступит в силу через 30 дней. Это необходимо для налаживания механизмов доставки гуманитарной помощи в страну таким образом, чтобы от ограничений не страдало мирное население Йемена».

«Меры приняты из-за продолжающихся атак поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море и Аденском заливе. Эти атаки представляют собой пример терроризма, нарушают международное законодательство, представляют серьезную угрозу жизни, мировой торговле и нарушают доставку гуманитарной помощи. …США своими действиями рассчитывают оказать давление на хуситов. США преследуют цель деэскалации и изменения их поведения в лучшую сторону. Если хуситы прекратят атаки, мы можем рассмотреть возможность исключения из перечня», – подчеркнула представитель американской администрации.

Следует напомнить, что администрация экс-президента США Дональда Трампа в январе 2021 года внесла движение «Ансар Аллах» в перечень террористических организаций. В феврале того же года администрация следующего американского президента Джо Байдена хуситов из этого списка исключила.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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