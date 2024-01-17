СМИ: Премьер Китая в Давосе отказался встречаться с Зеленским

Премьер-министр КНР Ли Цян Китай в Давосе в среду, 17 января, отклонил просьбу Украины о встрече с украинским коллегой и президентом Владимиром Зеленским, – сообщает Politico.

Американское издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника США пишет, что «для Украины этот отказ стал неприятным сюрпризом. Украинские лидеры не скрывали своего желания встретиться с китайскими чиновниками, в частности, глава Офиса президента Андрей Ермак намекал, что Зеленский может встретиться с премьер-министром КНР Ли Цяном. Но, в итоге не получил желаемой встречи, что стало ударом по Киеву. При этом представитель Украины в комментарии изданию отрицает, что Киев просил о встрече с представителями Китая».

«Китай также не посетил переговоры с участием стран «глобального Юга». Все это стало еще одним сигналом того, что Китай не намерен добиваться прекращения вторжения РФ на Украину, а вместо этого встал на сторону России. …Китай отказался от каких-либо встреч после того, как Россия призвала его прекратить дипломатические контакты с Украиной», – заявил Politico высокопоставленный представитель США.

Давос, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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