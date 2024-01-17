СМИ: У Блинкена в Швейцарии сломался самолет

Государственный секретарь США Энтони Блинкен из-за поломки своего самолета не смог вылететь в швейцарском Давосе, – сообщает в среду, 17 января, агентство Bloomberg.

В сообщении американского агентства, в частности, говорится: «Глава американской дипломатии, который представлял США на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе не смог без проблем вылететь среду. Самолет Boeing 737 подали на взлетную полосу, и Блинкен даже успел в него сесть, но внезапно обнаружилась утечка кислорода. Поломку устранить сразу оказалось невозможно, поэтому самолет для полета признали небезопасным».

«Из Брюсселя в Цюрих Энтони Блинкену пригнали другой самолет, на котором он все-таки смог улететь. Однако, помощники дипломата и члены пресс-пула, сопровождавшие его в Швейцарии, для возвращения в Вашингтон были вынуждены искать коммерческие рейсы», – пишет Bloomberg.

Цюрих, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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