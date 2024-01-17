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Среда, 17 января 2024, 23:12 мск

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Болгария ищет деньги для передачи Киеву подержанной бронетехники

Глава министерства обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что София пока не может передать Украине обещанные БТРы, списанные много лет назад, потому что рассчитывает, что эту поставку оплатят страны-союзники по НАТО, – сообщает в среду, 17 января, Болгарское национальное радио.

Как сообщает радио Болгарии Тагарев сказал следующее: «Уже понятно, где будет осуществляться погрузка, и куда их отправят. Это серьезная логистическая операция. Мы знаем и необходимую для этого сумму, и она была бы приемлема для нашего бюджета, но поначалу мы хотели бы попробовать формат «Рамштайн». Возможно, кто-нибудь из наших друзей или союзников не только скажет, что это хорошая идея, но и заплатит за транспортировку. Если такого желающего не найдется, мы будем изыскивать другие варианты для финансирования, но в случае необходимости мы обратимся к союзникам».

Следует напомнить, что соглашение о безвозмездном предоставлении болгарской бронетехники Украине было подписано 8 августа в Софии и в Киеве 13 ноября на уровне министерств.

София, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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