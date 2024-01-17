В Тель-Авиве заявили о вероятности специальной военной операции в Ливане

Глава генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви в среду, 17 января заявил, что вероятность полномасштабной специальной военной операции (СВО) в Ливане на данный момент стала выше на порядок, – сообщает The Times of Israel.

Израильское издание сообщает, что Халеви во время общения с военнослужащими на маневрах ЦАХАЛ на границе с Ливаном сказал: «Я не знаю, когда на севере произойдет война. Я могу сказать, что вероятность такого в предстоящие месяцы теперь намного выше, чем в прошлом. Сейчас войска наращивают готовность к сражениям в Ливане. Военные извлекли массу уроков из операции в секторе Газе, и многие из них будут применимы в боях в Ливане».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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