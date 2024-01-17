Немецкие депутаты проголосовали против поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus

Депутаты парламента Германии (Бундестага) в среду, 17 января, большинством голосов отклонили резолюцию, подготовленную фракцией Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), о поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, – сообщает агентство DPA.

В публикации немецкого агентства говорится, что депутат от СвДП (Свободная демократическая партия Германии) Нильс Грюндер сказал: «В среду вечером резолюция, которая призывающая федеральное правительство Германии поставить ракеты на Украину, была отклонена. Конечно, фракция СвДП выступает за поставку Taurus Киеву».

Против поставок Украине крылатых ракет Taurus проголосовали 485 из 666 членов бундестага. «За» проголосовали 178 депутатов, трое воздержались.

С призывами поставить на Украину ракеты Taurus ранее выступило несколько представителей правящих «зеленых», Свободной демократической партии, а также оппозиционных ХДС и ХСС.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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